『極美品✨ クリスチャンディオール ウールコート L ダークネイビー ステンカラー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 19時 59分に出品され03月17日 19時 59分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

極美品✨

クリスチャンディオール

Christian Dior

ムッシュ MONSIEUR

ウールコート

L ダークネイビー

ステンカラーコート

裏地 キルティング



◯型番





○サイズ



サイズ L

肩幅 55cm

身幅 65cm

袖丈 59cm

着丈 82cm



平置き実寸。





○状態 目立った傷汚れはございません



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。



○カラー

ネイビー

ダークネイビー



○素材

ウール

ナイロン



◯付属品





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元 大手ヴィンテージショップ



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号:24102506 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品✨

クリスチャンディオール

ウールコート

L

ダークネイビー

ステンカラー