『【極美品】TAGLIATORE タリアトーレ チェスターコート 46 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 09時 51分に出品され03月31日 09時 51分に終了予定です。即決価格は49,419円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 タリアトーレの人気定番、ウールカシミヤチェスターコート



2023年秋冬の商品。

ストラスブルゴ購入の国内正規品。

※並行輸入品ではありません。



裏地が背抜きと総裏のものがありこちらは総裏になっております。背抜きのメリットは軽さや通気性の良さ、総裏のメリットはインナーのニットを痛めない、型崩れしにくい、保温性が高い等になります。



品番:CFBL13X

カラー:ブラック

サイズ:46

素材:表地 ウール90%、カシミヤ10% 裏地 キュプラ100%

定価:148,500円（2024年秋冬現在）

イタリア製

商品状態:着用1回の極美品。袖は既製品がかなり長いため1cmだけ詰めて現状63cmになっています。

本切迫ではなく飾りボタン付けなので袖丈の調節は可能です。

ブランドハンガー付き。



・商品説明



TAGLIATORE ビジネススタイルからカジュアルタイルまで幅広くお使い頂けるチェスターコート



【デザイン】

秋冬らしい起毛感のある生地を使用し、上品な雰囲気を醸し出すクラシカルなアイテムです。

仕様: シングルブレスト 3つボタン、センターベント、総裏地仕様、バックベルト無し。

胸ポケット: バルカポケット、腰ポケット: スラントポケット。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: タリアトーレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】TAGLIATORE

タリアトーレ

チェスターコート

46

黒