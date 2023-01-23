『オールドグッチ 希少 フローラ ショルダーバッグ 大きめ 中張り張替え済み 本物【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 09分に出品され03月29日 12時 09分に終了予定です。即決価格は21,350円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 沢山の出品からご覧いただきありがとうございます(*^^*)



こちらヴィンテージのオールドグッチ

ショルダーバッグの出品です。



1950年代のグレース・ケリーのウエディングの引き出物としてGUCCIがプロデュースしたスカーフ柄のフローラ。



お探しの方は是非！希少なフローラデザイン

しっかりと収納力もあり、実用性もばっちりです♪



オールドグッチやオールドシャネルなど取り扱うお店の鑑定済みの本物です＾＾

グッチの直営店にて中張りをすべて張り替えてもらいました＾＾

中はきれいですし、直営店がお修理しているということは紛れもない本物ですのでご安心頂けます(^-^



ご希望でしたらグッチでお直しした際の書類のコピーを個人情報を隠したうえでお付けできます。

フローラ特有のキャンバスの経年の汚れ、シミがあります。

こちらの商品は希少価値もあり、GUCCI直営店で何万もかけてお直ししましたので御値下げ不可です。

価値をわかっていらっしゃる方にお譲りできたらうれしいです(*^^*)





【お色】

アイボリーにマルチカラーのボタニカル柄

ネイビーのパイピング



【サイズ】

高さ約20㎝

横幅約30㎝

マチ10㎝

(素人採寸につき多少の誤差はお許しくださいませm(__)m）



ショルダーの長さは105㎝~110㎝まで



他にも美品USEDバッグ出品しています＾＾

是非ご覧くださいませ♪

#Yukバッグ





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カラー...ベージュ

グッチ/柄/詳細...キャンバス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ オールドグッチ 希少 フローラ ショルダーバッグ 大きめ 中張り張替え済み 本物