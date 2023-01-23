『POCO x6 Pro 黒色 12GB 512GB 新品未開封 日本語対応【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 19時 36分に出品され04月03日 19時 36分に終了予定です。即決価格は21,294円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【注意喚起】

1)領収書、レシートを発行出来ない＋繰返し同様商品を販売している方は無申告の犯罪者である可能性が非常に高いです。

2)シリアルナンバーは防犯用に紐付けられていますので公開されている商品は乗取りや犯罪に遭う可能性が高くなります。

こういった方からの購入は犯罪に気をつけて下さい。



バンド的に日本国内の4大キャリア全てで使えます

キャリアからSIMロックされません



●Dimensity 8300-Ultra(antutu146万点)

●6.67AMOLEDインチディスプレイ1.5K有機EL

●67w急速充電

●IP54防水防塵



xiaomiの同じディスプレイサイズのガラスフィルムをおまけでおつけします



160.5 x 74.3 x 8.3 mm、190g



120Hzリフレッシュレート64MP+8MP+2MP

フロント16MPカメラ

5,000mAhバッテリー、



サウンドはDolby Atmos対応で、5Gにも対応しています。生体認証は、画面内指紋認証。



対応バンド帯は5G NSA：n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78、5G Sub6：n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78、4G-TDD：b38/40/41/48、4G-FDD：b1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66、3G WCDMA：v1/2/4/5/6/8/19



rogphone xiaomi oppo xperia iPhone oneplus motoredmagicに負けないゲーミングスマホとして使えます



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シリーズ...その他 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用