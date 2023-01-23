『抗菌カートリッジ搭載 超音波加湿器 3段階ミスト調節機能【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 23時 27分に出品され03月22日 23時 27分に終了予定です。即決価格は9,797円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-1198-T







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◎開店以来♪大好評♪

◎人気?売れ筋品を取り揃えました。

なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

◎1~3日以内での発送完了を目指しております。







【3段階ミスト・360°回転する吹出口】

一体型水漏れ防止、上から給水の加湿器は3段階のミスト量（弱?中?強）が自由に調整可能です。

超微細ミストで長時間加湿でも、結露?床が濡れなどの心配なし。

360°回転する吹出口で、ミストの方向を自由に調節可能です。

3.5Lの大容量で8-12畳の空間に対応でき、30時間連続稼働可能。



【超音波式・抗菌カートリッジ付き】

加湿機の水タンクに水質浄化カートリッジが付属。雑菌の繁殖や悪臭を防止でき、衛生的な水で部屋を加湿できます。

超音波式でミストが熱くならないので、子供やペットがいるご家族も安心して使えます。



【省エネ、安心、安全の設計】

省エネ機能で、24時間継続的に働いても、１ kwh。

運転時間は2H、4H、8Hから設定可能。自動停止機能を搭載し、水が不足した際、空焚きを防止します。



【アロマ対応--空気清浄・静音設計】

専用のアロマポットにアロマオイルを少し注ぐと、香りいっぱいなミストに。

消音技術を採用した独自のダクト構造により動作音を30db未満に抑えました。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用