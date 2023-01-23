『ミナペルホネン lumi コート ベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 23分に出品され03月16日 03時 23分に終了予定です。即決価格は49,980円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 lumi コート



129,600円 (税込)



フィンランド語で雪を意味する“lumi”と名付けられたテキスタイル。ウール糸をベースにシルクリボンを織り込んだ生地です。シルクリボンは織り込んだ後にハンドカットをしたことで、それぞれが不規則に弾んでいるような表情に仕上がりました。可愛らしいテキスタイルの印象によく合うノーカラーのコート。シルクが持つ柔らかな光沢が陽に反射している様子は雪が舞っているようで、装いに静かな彩りを添えます。

裏地は淡いピンクで顔周りを明るくしてくれます。



サイズ36

着丈102

バスト122.5

裄丈74



素材

ウール87%

シルク13%



3年前購入 タグなし

特別な難なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ミナペルホネン カラー: ホワイト系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ミナペルホネン lumi コート ベージュ