『未使用 ラルフローレン LAUREN ダウンジャケット SP 160cm 正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 51分に出品され03月23日 19時 51分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ローレン ラルフローレンのダウンジャケットです。

サイズはSP 160cm、Mサイズくらいだと思います。チェック柄 ブラックウォッチ。



タグはありませんが、未使用です。



肩幅約48cm

身幅(両脇のすぐ下)約55cm

袖丈(肩〜袖先まで)約63cm

着丈(肩の一番高いところ〜裾まで)約63cm

素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



未使用のお洋服ですが、自宅保管のため、ご理解ください。



見落としがありましたら、ごめんなさい。



状態が気になる方はご購入をお控えください。



RALPH LAUREN

アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ローレンラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用

ラルフローレン

LAUREN

ダウンジャケット

SP

160cm

正規品