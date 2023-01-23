『ISABEL MARANT FONTIZI チェックコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 18分に出品され03月12日 15時 18分に終了予定です。即決価格は16,866円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ISABEL MARANT

FONTIZI ロングコート(102.300円)

サイズ1で

M〜Lくらいの方の大きさです

私は普段Mです

オーバーサイズで着るオシャレなコートです

中に厚手のニットなども着れます



数年前に正規店にて購入いたしました

3回程の着用です



大人っぽく可愛いコートです



キレイなので、まだまだ着ていただけます

色違いを持っている為、出品いたします

よろしくお願いいたします



56%ポリエステル 27%ヴァージンウール 15%アクリル

ライニング 100パーセントコットン



ヴァージンウールなので、元々購入時よりフワフワした毛玉のようなものがあり、元々の素材となりますため、よろしくお願いします。



注)))こちらの商品は

ご希望がありましたので

ギリギリまでお値下げさせていただきました

これ以上のお値下げは今のところ考えておりません

宜しくお願いいたします



箱に入れての発送になります

返品交換はご遠慮ください

宜しくお願いいたします



身幅:74cm

着丈:122cm



カラー···ブルー 水色×アイボリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イザベルマラン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ISABEL

MARANT

FONTIZI

チェックコート