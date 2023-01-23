『FREAKS STORE ウーリー ボア付き ステンカラーコート ナチュラル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 09分に出品され03月29日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FREAKS STORE ウーリー ボア付き ステンカラーコートです。



他のアウターを購入したので出品いたします。

昨年購入し、1度だけ2時間ほど着用しました。

目立った汚れ、ほつれ等ございません。

襟と袖のボアは取り外し可能です。



肩幅···40cm

身幅···61cm

袖丈···71.5cm

着丈···113.5cm



カラー···ベージュ

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

定価···17930円





↓他サイトより引用



2023 Fall & Winter Item



取り外し可能なボア襟付き！

気分や気候で着回しできるステンカラーコート

●顔周りが華やかになる取り外し可能なボア付2wayロングコート

●起毛感あるウールライクな素材を使用しているので、見た目より軽量なのも魅力

●オンオフ兼用できるロング丈

●首元はスタンドカラーにもでき、防寒もばっちり

●きれいめからカジュアルまで幅広いテイストにマッチするコートなので、コーディネートも困りません

●ざっくりと着られるオーバーサイズシルエットで真冬のレイヤードにもぴったり

●普通のステンカラーコートでは物足りない方にもオススメのアウターです



#FREAKS STORE #フリークス

#ステンカラーコート

#ロングコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フリークスストア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FREAKS

STORE

ウーリー

ボア付き

ステンカラーコート

ナチュラル