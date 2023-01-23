『THE NORTH FACE ダウンジャケット XL ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 23時 49分に出品され04月12日 23時 49分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質ダウン】

THE NORTH FACEのダウンジャケットは、軽量でありながら優れた保温性を提供します。寒い季節に最適なアイテムです。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたホワイトカラーは、どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【快適な着心地】

柔らかい素材と適度なフィット感により、動きやすさを保ちながらも暖かさを実現。アウターとしての機能性も兼ね備えています。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: ホワイト

- タイプ: ダウンジャケット

- ロゴ: 刺繍ロゴ

- サイズ: XL



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

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ダウンジャケット

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