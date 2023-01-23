『90s Yohji Yamamoto Chesterfield coat【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 13分に出品され03月31日 22時 13分に終了予定です。即決価格は14,352円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s Yohji Yamamoto FEMME 1996aw Wool gabardine Chesterfield coat ヨウジヤマモト ファム ウールギャバ チェスターコート アーカイブ archive



薄手のウール×ナイロンのギャバジン織を使用したチェスターコートです。



フロントは1ボタン、ラペルより下の前立ては裁ち切り未処理の為、ほつれ具合が雰囲気ある逸品に仕上がっています。



【素材】

表地：ウール84% ナイロン16%

裏地：キュプラ100% 裏地は背上部のみ



【状態】

目立つダメージや汚れなどのないヴィンテージアイテムとしてはかなり美品のお品です。



品質表示タグに黄ばみ、印字の薄れがございます。



ヴィンテージアイテム、USEDアイテムにご理解下さい。



【色】

黒



【サイズ】

S



【実寸】

素人採寸ですので誤差はご了承ください。



着丈 約109cm

肩幅 約41cm

身幅 約45cm

袖丈 約63cm



【注意事項】

記載にない場合、シューツリーやハンガー等は撮影用のため付属致しません。

新品時、本来ある付属品等、画像や説明文にない場合は付属致しません。

商品に箱や袋等が付属する場合、新品未使用品でも箱や包み紙に多少のダメージがある場合がございます。予めご了承下さい。

カラーは私見にて判断しておりますので、カタログ等公式の表記とは異なる記載になる場合がございます。

商品にお直しがある場合がございますので、実寸や画像をご参照下さい

慎重に検品はしておりますが、中古品は記載にない小さなダメージや、薄汚れ等ある場合がございます。

新品アイテムでも、通常の仕様による多少のすり傷や製造工程上の傷等がある場合があります。

加工アイテムにつきましては、全てが加工による仕様かどうかは当方では判断致しかねます。

一度人の手に渡ったものであることをご理解頂ける方のみご入札下さいますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 90s

Yohji

Yamamoto

Chesterfield

coat