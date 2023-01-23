『美品 デュベティカ ACCA ダウンコート ファー取外し可 3L ダークブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 24分に出品され03月06日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

美品 DUVETICA デュベティカ ACCA アッカ 2way ダウンコート ロングコート キルティング リアルファー たぬき ロング ダウン 希少サイズ 大きいサイズ 44 3L ダークブラウン ファー取り外し可能 洗える 軽い





○サイズ 44

肩幅39cm

身幅49cm

袖丈66cm

着丈80cm



詰め物には最高級のフランス産グレイグースのダウン （羽毛）を使用しているため、軽くてあたたかいのが特徴です。



平置き実寸です。



○状態

目立つスレや傷などはない良い状態です。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。



○カラー

ダークブラウン



○素材

表地 ナイロン

裏地 ナイロン

詰め物

本体 ダウン 90%

フェザー 10%

ファー タヌキ



○購入元

一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店 にて購入しました正規品になりますのでご安心下さい。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。



アパレル、バッグを

多数出品しておりますのでぜひご覧くださいませ♡

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#ハルコのお洋服



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



0924m1000231.0347 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

デュベティカ

ACCA

ダウンコート

ファー取外し可

3L

ダークブラウン