『未使用品★ZOJIRUSHI/象印【EE-DD50】加湿器 ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 08時 35分に出品され04月08日 08時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZOJIRUSHI/象印【EE-DD50型】スチーム式加湿器 ホワイトとなります。



【状態】外箱は開封済みとなりますが、未使用品となります。

【動作】通電のみ確認しています。

【付属品】写真にあるもの全てになります。



・外形寸法 幅×奥行×高さ（約cm） 24×27.5×36.5

・本体質量（約kg）2.9

・容量（L）4.0



※到着後3日以内は保証期間となり、不具合があった場合は

交換・返品致します。

※写真のものと同タイプとなります。

※梱包材や外箱には不足や割れ等が御座います。

※9:00～17：00以降の問い合わせのご返信は遅くなる場合が御座いますのでご了承ください。



＃加湿器＃象印＃ZOJIRUSHI#スチーム式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用