『モンクレール レザーダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 10時 51分に出品され03月09日 10時 51分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール オールレザーダウン



サイズ...2

カラー···ブラウン

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

柄・デザイン···無地/ワンポイント

素材(詰め物)···ダウン



大切に着ておりましたが、着る機会が減った為出品致します。

ラナパーレザートリートメントにて定期的にお手入れしておりましたので、比較的ダメージの少ない古着です。

オールレザーでありながら生地が薄く、それほどの重量を感じません。



撮影時は実物に近いお色になるよう心がけていますが、部屋の明るさなどにより、異なって見える場合がございますのでご了承下さい。



個人保管品となります。

特に状態に敏感な方、匂いに敏感な方は、ご遠慮くださいませ。

喫煙者はいませんが、自宅保管のため、家やタンスの匂いや洗濯洗剤などの匂いはすると思います。

商品の状態について、質問などございましたら質問お願いします。



サイズ···2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール レザーダウン