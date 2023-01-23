『ザ ノースフェイス ヌプシジャケット ダウンジャケット M オーキッドピンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 50分に出品され03月30日 07時 50分に終了予定です。即決価格は21,076円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【THE NORTH FACE NUPTSE JACKET】



新品・未使用/タグ付き

品番：ND92335

サイズ M：胸囲92～100cm 身長170～180cm(メーカー表記)

実寸(平置き約)：身幅61cm 肩幅46cm 着丈66cm 袖丈67cm

表地：50D Recycled Nylon Ripstop with DWR(ナイロン100％)

中わた：GreenRecycled CLEANDOWN(ダウン80％ フェザー20％)

肩部分・裏地：Recycled Nylon Cloth(ナイロン100％)

カラー：OP オーキッドピンク

発売元：(株)ゴールドウィン

正規品



(ザノースフェイス ヌプシジャケット)

1992年、エクスペディション向けに開発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケット。

当時の仕様はそのままに、サイズ感を現代版にアジャストしています。

環境に配慮したリサイクルダウンを中わたに使用。

表地は強度がある50デニールのリップストップリサイクルナイロンにはっ水加工を施し、パックに干渉する肩部分はナイロン素材で切り替えています。

静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。

アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる１着です。

2022年秋冬シーズンよりサイズ感を見直し、身幅と袖丈を2サイズ大きく、着丈を1サイズ長くし、よりバランスよいサイズ感にアップデートしました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザ

ノースフェイス

ヌプシジャケット

ダウンジャケット

M

オーキッドピンク