『【最終値下げ】齋藤樹愛羅 ラストノートしか知らない 直筆サイン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 10時 54分に出品され04月19日 10時 54分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 齋藤樹愛羅さんのラストノートしか知らない(歌唱衣装)の直筆サイン入り生写真です。



即購入可能です。



購入後のキャンセル・返品は受け付けておりません。



開封時は手袋を着用し、即スリーブと硬質ケースへ入れ保管していました。

また、喫煙者、ペットともにいません。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>タレントカード 商品の状態: 未使用に近い