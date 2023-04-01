『READY MADE レディーメイド マウンテン ダウン パーカー コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 56分に出品され03月14日 05時 56分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 READY MADE MOUNTAIN DOWN PARKA レディーメイド マウンテン ダウン パーカー モッズコート size 2【定価385,000円】



【サイズ】

2

身幅73cm 着丈97cm 袖丈55cm（※ラグランの為、脇下より)



【ランク】

AB



ランク表

【S】未使用・数回使用程度の超美品

【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品

【AB】使用感の少ない良品

【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品

【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品

【C】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品

【D】ジャンク品

※当店独自の程度表ですので、大体の目安としてお考えください。また、中古品のため細かな状態等、必ず画像でご確認お願いします。



【カラー】

カーキ



【素材】

ヴィンテージコットン100%



【付属品】

付属品は、写真に写っているものが全てになります。





商品説明等を、お読みの上ご購入ください。

またご不明点がございましたらご購入前にお気軽にコメント下さい。



「私たちは、お客さまの心が、豊かになる有意義なお買い物

更なる日々の彩りと、より一層の御発展のお手伝いが出来ましたら、このうえなく光栄にございます。どうぞ、よろしくお願い致します。」





【 古物営業許可 】

千葉県公安委員会許可取得済み

番号は、プロフィール欄に記載してあります。



【 出品物について】

出品物は全て、鑑定士により古物営業法を遵守のうえ、入念な真贋鑑定をいたしておりますので御安心下さい。

購入先は、百貨店／正規店／ブランドショップ／質屋／古物業者競市になります。



【 お値下げについて】

大幅な値下交渉はスルーさせて頂きます。

状態に準じた適正売値相場を大幅に下回るような値下げは出来かねますので御理解ください。



【返品について】

商品が万が一偽物の場合は、全額返金致しますのでご安心してご購入下さい。

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2200010423082 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: レディーメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ READY

MADE

レディーメイド

マウンテン

ダウン

パーカー

コート