『新品未使用 VERCORS モンクレール メンズ ダウン ジャケット レザー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 04分に出品され03月20日 12時 04分に終了予定です。即決価格は136,404円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆製品名前 : MONCLER VERCORS ダウン ジャケット

◆商品状態 : 新品未使用

◆カラー : 黒 999

◆サイズ : サイズ3 Lサイズ

◆同梱品 : 本体 タグ

◆種類 : ダウン ダウンジャケット アウター トップス

◆発送方法 : 匿名便 折りたたみ100サイズ

◆購入場所 : イタリア ミラノ アウトレット 正規店



招待制のアウトレットにて購入いたしました。

人気のモンクレールのダウンジャケットです



定番のロゴ柄に腕の部分はレザー仕様になっていて

とても高級路線のモデルに仕上がってます

男性でこちらのモデル持っている方は少ないので

かなりおすすめです

ぜひいかがでしょうか？

（画像の公式は参考までにでお願いします

アウトレットだったので多少違いあるかもです。）



サイズ（素人計測なので多少の誤差はお許し下さい。

着丈:65cm

身幅:57cm

肩幅:48cm

袖丈:65cm



QRコードはアウトレット為ありませんでした。

上記を理解して購入してください。



”アウトレット”購入につき格安の為傷等があるかもしれないので

ご理解ある方のみご購入お願いいたします。

神経質な方はご購入お控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 VERCORS モンクレール メンズ ダウン ジャケット レザー