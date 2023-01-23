『HYDROGEN ハイドロゲン ランボルギーニ ジャケット ジャンパー リュック【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 01時 04分に出品され05月05日 01時 04分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HYDROGEN ハイドロゲン LAMBORGHINI ランボルギーニ ジャケット ブラック H2J Mサイズ

リュック バックパック セット



昔、知人にいただいたので詳細不明ですがハイドロゲンというメーカーのようです。

ランボルギーニでもなかなか見ない代物に感じます。

フードが取り外せ二重構造、ロゴは全て刺繍です。

作りが良く闘牛の刺繍が格好いいです。

これからの季節に重宝します。

新品から3シーズン程で10回も着てないです。

もったいなくてほとんど着ずにあるので出品いたします。

多少は使用感ありますが大切にしていたので、まだまだ着ていただけると思います。

どなたか着てあげてください。

ランボルギーニのリュックもおつけします！

かなりお得です！



素人測定ですが参考になさってください。

肩幅 約44.5cm

身幅 約55cm



個人出品になります。完璧をお求めの方はご遠慮ください。



ダウン

ジャケット

レーシング

ランボルギーニ

LAMBORGHINI

フェラーリ

Ferrari

ポルシェ

PORSCHE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハイドロゲン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HYDROGEN

ハイドロゲン

ランボルギーニ

ジャケット

ジャンパー

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