『THE NORTH FACE バルトロライトジャケット Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 05時 45分に出品され04月29日 05時 45分に終了予定です。即決価格は14,625円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド】THE NORTH FACE



【商品名】Baltro Light Jacket

【商品型番】ND91950

【カラー】ニュートープ(NT)(カーキ系)

【使用回数】10回程度

【購入先】国内販売店

【サイズ】Lサイズ

着丈73身幅60肩幅48袖丈71

ノースフェイスオンライン参照値

多少の毛玉あります



ノースフェイス

バルトロライトジャケット

ND91950



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人気モデル/THE NORTH FACE バルトロライトジャケット

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

柄・デザイン···無地/ワンポイント

素材(詰め物)···ダウン

モデル···BALTRO LIGHT JKT



カラー···ニュートープ



モデル···BALTRO LIGHT JKT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE



バルトロライトジャケット Lサイズ