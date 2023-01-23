『軽くてオシャレ！A4 大容量POMTATA 別注ケンバントートバッグ 牛革【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 07分に出品され04月17日 10時 07分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 ¥37,400

タグは外してしまいました。



非常に複雑なつくりで、熟練した職人が1つ1つハンドメイドで作っているPOMTATAバッグ。

日本生産に拘り、一度に大量生産ができず、出来上がるまでにかなりの時間を要しています。

革もすべて独自のブランドで加工されているため、グローブに使う丈夫で柔らかい牛革でPOMTATAにしか出せない味があります。

牛革ですが非常にやわらかく、見た目以上の軽さ。

持ち手も使い手のことを考えクッションが効いており、荷物をたくさん入れて長時間持っても疲れにくい仕様となっています。

マチのたっぷりあるサイズ感でA4書籍はもちろんお荷物が多い方にもおすすめ。

程よく屈託感のたる素材感が女性が持っても大きすぎずバランス◎

ワンカラーでシンプルに仕上げているので幅広いスタイリングに使える万能バッグです。



内側ポケット：1

外側ポケット：1



【POMTATA／ポンタタ】

その花はしなやかで奔放、綿毛は静かで無垢な佇まい、そして空に舞い上がる種子は自由な心を内に秘める。変化するタンポポの姿から着想を得たバッグと財布のブランドです。自由と新鮮をキーワードに、遊び心があり実用的なデザインが特長です。



カラー···グレー



汚れ・破れなど···なし



素材···本革



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポンタタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 軽くてオシャレ！A4

大容量POMTATA

別注ケンバントートバッグ 牛革