『STONE ISLAND ジャケット激レア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 07時 20分に出品され04月15日 07時 20分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Lafayetteの店舗で買いましたが、着る機会がなかったため出品します。



値下げ可能です。





サイズ

肩幅50cm

身幅56cm

着丈74cm

袖丈58cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STONE

ISLAND

ジャケット激レア