『バービー 1体と バレリーナ、ウエディング、チョゴリの衣装と付属品【2024年最新】 』はヤフオクでから05月12日 00時 17分に出品され05月12日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>ドール・お人形遊び>>>バービー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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バービー 復刻 ヴィンテージバービー
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グレース・ケリー ロマンティックドール
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バービーファッションモデルコレクション ゴールドラベル
¥ 7176
落札価格7800円
894 入札履歴
終了
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