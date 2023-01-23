『バービー 1体と バレリーナ、ウエディング、チョゴリの衣装と付属品【2024年最新】 』はヤフオクでから05月12日 00時 17分に出品され05月12日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Barbie バービー 1体と着せ替え衣装



♡バレリーナ

ピンクのドレスにティアラを着けてトゥシューズをはいています。



♡ウエディング

白のウエディングドレスにペチコートもついています。

白い靴とボンボンのような物、

ヘッドドレス2種類、ショート手袋



♡チョゴリ

チマとチョゴリと共布のバック

残念なことにチマに汚れがあります

汚れはここだけだと思います。

他は綺麗ですので目立った傷や汚れなしにしております。



盛りだくさんな内容でお楽しみ頂けると思います。

写真で使っているリカちゃん用のスタンドはキズのあるものですが、それでもよろしければおまけでお入れします。

（写真9）



他にもリカちゃんのものを多数出品しております。

複数ご購入で同梱出来ます場合、送料を割引致します。

事前にご連絡下さい。



丁寧に梱包してお届け致します

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>ドール・お人形遊び>>>バービー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし