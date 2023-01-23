『美品 ダックス アンゴラコート ロング丈 ハウスチェック 13ABR ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 21時 35分に出品され03月22日 21時 35分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◉アイテム

DAKS ダックス ステンカラーコート ロングコート ハウスチェック

アンゴラ ウール ロング丈 日本製 13ABR L ベージュ



◉サイズ

13ABRサイズ（Lサイズ相当）

肩幅 43cm

身幅 55cm

袖丈 61cm

着丈 103cm



平置き実寸です。

着画はお断りいたします。



◉状態

目立った傷や汚れのない綺麗な状態です。

多少の使用感はございますが、まだまだ長くお使い頂けるお品物です。



◉カラー

ベージュ



◉素材

表地

アンゴラ 60%

ウール 40%



裏地

キュプラ 100%



◉配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





◆カラーにつきまして、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、光の当たり具合などで異なって見える場合がございます。また、お使いのデバイスにより実際のお色と異なる場合がございますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。



◆大手買取店にて鑑定済みのお品です。



◆中古、使用感などの状態を考慮したお値段設定になっております。



◆軽く圧縮した状態での発送になります。

他の梱包方法をご希望の場合はご購入前にご相談くださいませ。



◆トラブル回避の為、ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





04-0803-8238-1225 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

ダックス

アンゴラコート

ロング丈

ハウスチェック

13ABR

ベージュ