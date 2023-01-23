『BLUE BLUE デニム カバーオール サイズ2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 29分に出品され03月10日 16時 29分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ハリウッドランチマーケットのBLUE BLUEのデニムカバーオールになります。



使用はしていますが生地もしっかりしていて

状態は綺麗です！



保管もしっかりしています。



シーズン通して使える商品だと思います。



よろしくお願いいたします。



サイズ 2



目立った汚れ等はありません。



その他、注意事項：

中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



仕事をしておりますので、コメントの返信が遅くなる場合がありますが返信は必ずいたします。



発送も仕事の都合で少し遅くなるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。



出来るだけ丁寧な対応をこころがけています。

よろしくお願いいたします。





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#美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブルーブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BLUE



BLUE

デニム

カバーオール

サイズ2