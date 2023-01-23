『希少Callaway PARADYM ♦︎♦︎♦︎フェアウェイウッド 13.5°【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 46分に出品され03月28日 10時 46分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少 キャロウェイパラダイム 3W＋



13.5度。 −1度、＋2度まで調整可能



13.5又は12.5度にすればミニドライバー

代わりに。

14.5又は15.5度に調整すれば通常の3W

にもなるので、かなりの重宝します。



シャフトは付属しません、ヘッドのみの販売です。



付属品 H/C のみ。



目立つキズはありませんが

通常使用によるキズはあると思います。



その他、見落としがあるかも

しれませんので、細かい事が気になる方の

ご購入はお控えください。



写真にて判断をお願い致します。



離島の方は別途送料をいただきますので

ご購入前にご相談ください。



NC/NRにてお願い致します。



他サイトでも出品しているので、

売り切れの際はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャロウェイゴルフ