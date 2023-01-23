『ナイキ 大型リュックサック【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 05時 50分に出品され03月04日 05時 50分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキ大型リュックサックです。

色は全体は黒基調に、ポイントに黄色がはいっています。

サイドポケット辺りの黄色と、幅を広げるファスナーの黄色の種類が違います。その点も、お洒落です。

黒と黄色は相性が合い、格好いいと個人的には思います。



災害用品を準備しておくためのリュックサックにもなりますし、修学旅行などにも役立ちます。用途はたくさんあるかと思います。

両脇の縦ファスナーを開けると、更に横幅広がり、サイズアップします！

写真3枚目、本体入り口は、とても広く出来ていて、出し入れがラクです！

開けなくても開けても、どちらも可能です。

写真4枚目、サイドポケットも、大きく出来ています。

サイドポケットのナイキロゴは、正面から見て、左側だけに有り、右側サイドポケットには、ロゴは、ありません。



だいぶ前に購入し、１度きり使ったのみで、目立つ汚れもなく、キレイな状態です。

長期保管していたので、使用するには全く問題なしですが、内側素材に多少ひび割れがあります。

内側に名前プレートをいれるような場所があるのですが、その部分だけは、長期保管のため、ひび割れてしまっていたので、きれいに取りました。ご承知おきください。

写真6枚目、黒く隠して加工で撮影しましたが、小さく名前が内側に、2文字記入していますので、表からはわかりませんが気になる方は、ご遠慮ください。

写真12～16枚目、よく見なければわからないような小さな汚れがあります。

主に1ミリ～3ミリほどの汚れです。

大切に保管していたので、私的には、美品‼️とおすすめしたい品物です。

お買い得商品だと思いますので、是非とも、ご検討いただきたいと思っております。



除菌済。



神経質な方は、ご遠慮ください。

宜しくお願い致しますm(__)m 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>バスケ用バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ナイキ