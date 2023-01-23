『MODE KAORU モードカオル 本革レザーリュック 2way ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 21時 17分に出品され03月12日 21時 17分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MODE KAORU

モードカオル

本革レザーリュック

2way

ブラック



柔らかい本革のリュックです。

多少スレがありますが、大きなダメージもなく比較的キレイな状態です。

内面は、やや使用感があります。





外側 ファスナー付きポケット

内側 オープンポケット

側面 ファスナー付き



縦幅 38cm

横幅 34cm

マチ 12cm





他にもレディースバッグ、出品しています。

#すいかのレディースバッグ



※コンパクトに畳んで発送します。

※計測値の多少の誤差はご了承ください

※ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便へ、ご連絡なく変更する場合があります。

※ネコ1匹、喫煙者がいます。気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MODE

KAORU

モードカオル

本革レザーリュック

2way

ブラック