『ファナテックス ドジャース スタジアムジャンパー メルトン 袖 PU レザー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 00時 09分に出品され04月24日 00時 09分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Fanatics ファナテックス MLB LA Dodgers ドジャース スタジアムジャンパー メルトン 袖 PUレザー 中綿 保温 別注



ブランド :Fanatics

品番 :M2324FW06

色 :黒/黒

サイズ :XL

XL :着丈73 身幅68肩幅63.5 袖丈63

【サイズ】単位はcm

サイズ : M/L/XXLも有ります。このままでサイズの変更可能です。

M :着丈66.5身幅61肩幅57 袖丈59.5

L :着丈70 身幅64肩幅59袖丈60.5

XXL:着丈74.5 身幅70肩幅66袖丈64

メーカー販売価格29700円(税込)価格27000円(税抜)



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ボディーはメルトン、袖は合皮、ツートンスタジャン

表地、メルトン、ポリエステル60%ウール40%

裏地、ポリエステル100%

中綿、ポリエステル100%

袖、PU合皮レザーウレタン

中綿キルト、ボリュームがあり温かいです

袖、合皮、衿、袖、裾リブニット二本ライン

プロントはスナップボタン、胸にLA刺しゅうプリント

左袖にボール型Dodgersワッペン、バックDodgers刺しゅうプリント

インナー1個ポケット付き

ディリーウィアーからスポーツ観戦などに活躍



★注意★

★ショップ販売、インターネット販売をしています。

店頭でも販売しています、万一店頭で売り違いた場合は

ご了承の程よろしくお願いいたします。

※採寸は多少の誤差がありますのでご了承下さい。

※着丈は後ろの襟の下から、裾までの長さです。

サイズ...XL(LL)

カラー...ブラック

素材...ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ファナティクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ファナテックス

ドジャース

スタジアムジャンパー

メルトン

袖

PU

レザー