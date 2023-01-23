『パドローネ サイズ42 プレーントゥシューズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 10時 04分に出品され03月05日 10時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビームスで購入したARCOLLETTAのシューズです。

何にでも合わせられる万能な靴です。

2〜3回程度の商品なので、かかとの減りはほとんどありません。



傷や汚れも少ない美品だと思います。

購入したVibramソールを貼っていますので、剥がれたら100均のボンドで付け直せます。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: アルコレッタパドローネ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ パドローネ サイズ42 プレーントゥシューズ