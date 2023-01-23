『90年代·デッドストック!ジャミロクワイ·シンクロナイズドVネックTシャツ 紺【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 13時 35分に出品され04月13日 13時 35分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品デッドストックのジャミロクワイ·シンクロナイズドVネックTシャツになります。

お色はネイビーで、サイズ表記はМサイズですが採寸を記載しておりますので参考の程宜しくお願い致します。

採寸は、肩幅44㌢、身幅49㌢、着丈66㌢、袖丈(脇下より採寸)15㌢となりますので、おおよそM程度のサイズ感になります。

デッドストック物なので、特筆する事のない良好なです。

こちらは、新品デッドストックのイギリス製のTシャツとなります。

長年冷暗所で保管しておりました90年代のデッドストックなのでお探しだった方、如何でしょうか!

他にもバンド系ロックTシャツやビンテージTシャツをを多数出品しておりますので是非覗いて見て下さい。



#ロック

#Jamiroquai

#90年代

カラー···ネイビー



ジャンル···海外アーティスト 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用