『Carhartt80s 90s active jacket【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 20時 31分に出品され03月05日 20時 31分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s 90s CARHARTT - Active Jacket Yellow

カーハート アクティブジャケット イエロー



size:肩幅50cm 身幅62cm 袖丈70cm 着丈70cm



シミあり。

毛玉等ついてますが、リブ部分の伸びはないのでまだまだ着ていただける思います。



古着特有のヤレ感はありますが、それ自体が雰囲気だと思うので気になる方は是非お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt80s

90s

active

jacket