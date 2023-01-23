『supreme フードロゴスウェットパーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 00時 02分に出品され05月03日 00時 02分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

シンプルな黒のフード付きパーカーで、フードには大きなロゴが施されています。カジュアルなスタイルにぴったりです。



【機能性】

フロントポケットがあり、収納力も抜群。寒い季節には特に重宝します。



【状態】

胸元に薄ら染みがあります。



- 色: 黒

- スタイル: フード付き

- ポケット: フロントポケットあり

- デザイン: フードにロゴあり

- 状態: 若干の汚れあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ supreme

フードロゴスウェットパーカー