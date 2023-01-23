『おまけ付ペッレモルビダ ゴルフポーチ 限定アニバーサリーモデル カラー：ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 15時 12分に出品され04月28日 15時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※おまけ付※

タグ付【新品・未使用】

PELLE MORBIDA ペッレ モルビダ

ドライバー ヘッドカバー PM-PG002 ブルー1個をおまけでプレゼントします。こちらだけでも

商品価格：¥8,910(税込)の商品になります。



PELLE MORBIDA（ペッレモルビダ）のブランドディレクター干場義雅氏と10周年を記念したアイテムが登場。

ブラックをベースにロゴや随所に白を効かせたデザインはモダンで上品な大人なゴルフプレーヤーを体現しています。



中は2室仕様になっており、ボール、ティー、マーカー、軽食などラウンドに必要な小物アイテムを収納できます。

前胴ファスナー内装にはゴムベルトが付いておりティーやマーカーを一つ一つ差し込むことが出来る仕様になっています。



新品・未使用(タグ付)

■商品情報

ブランド： PELLE MORBIDA / ペッレモルビダ

品番 ： pmo-hpg012

サイズ： 約 H9×W24 cm

重さ ： 約 70 g

仕様 ： 【メイン開閉】ファスナー式

素材 ： 【本体】合成皮革

付属品：

シリーズ： PELLE MORBIDA GOLF

カラー：ブラック

商品価格：¥20,900(税込)



写真撮影の為一度開封しておりますので、ご了承下さいます様お願いします。



自宅保管であることご理解の上、ご購入の検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ペッレモルビダゴルフ