『一眼レフ/Canon EOS 6D mark II標準&望遠&単焦点レンズセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 28分に出品され03月08日 07時 28分に終了予定です。即決価格は63,848円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一眼レフカメラ/Canon EOS 6D mark II標準&望遠&単焦点レンズセット



キャノン Canon EOS 6D mark II フルサイズ 標準&望遠&単焦点トリプルレンズセットCanon EF28-80㎜ II EF 75-300㎜ USM Canon EF 50㎜1:1.8 II ☆175





今回おススメするポイント♪



★2620万画素の超高画質♪

★Wi-Fi搭載でスマホへラクラク転送♪





【各コンディション】

◆ボディ

通常使用のスレ・キズ程度で質感・色艶を保っており、とても状態が良いです。



ファインダー内ホコリやチリもほとんど混入なく、とってもクリア！



◆液晶

通常使用のスレ程度で質感・色艶を保っており、とても状態が良いです。



◆レンズ

スレキズ少なく、全体的にキレイな外観で、アタリや大きなダメージのキズなどもございません。



◆レンズ内





ホコリの混入も少なく、

カビ、クモリなくスカッとクリアで快適にお使い頂けます♪



◆動作

ズーム、オートフォーカス、絞りの動作確認済みですので、安心してお買い求めください。



【商品内容】



・カメラ本体

・ボディキャップ

・バッテリー

・充電器

・ストラップ

・Canon EF 50㎜1:1.8 II

・Canon EF 28-80㎜

・Canon EF 75-300㎜ USM

・レンズキャップ（3セット）

・SDカード新品32GB

・取扱説明書

万が一、初期不良がございましたら 到着後5日以内にご連絡いただければ返品致します。



【注意事項】

他フリマサイトに同時出品中なので売れ次第、出品を取り下げ致します。



質問する前にプロフィールを目を通してください。



CANON EOS Kiss X/Kiss X2/Kiss X3/Kiss X4/Kiss X5/Kiss X6i Kiss X7/Kiss X7i/Kiss X8i/Kiss X9i/Kiss X10/Kiss X10i/Kiss X5 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし