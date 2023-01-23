『ヴィンテージ レザー G-1 フライトジャケット 本革 茶色 短丈【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 58分に出品され03月31日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vintage leather G-1 flight jacket brown

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厳選した古着を販売しています。

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基本的に1点物ですので早い者勝ちです。



【Details】

襟のボアは取り外し可能です。



SIZE：S-M相当



着丈 約 58cm Length

身幅 約 56cm Width



【Condition】

右ポケットの角が少し破れていますが、さほど目立ちません。



【Other】

※素人採寸ですので多少の誤差はあらかじめご了承ください。

※使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

※カメラの性質上、実際の色が若干異なる場合があります。気になる方は購入前にコメントで確認してください。



#SICKの古着一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ

レザー

G-1

フライトジャケット

本革

茶色

短丈