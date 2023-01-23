『SS17 Supreme Backpack【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 21分に出品され04月15日 06時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SS17 Supreme Backpackになります。



★カラー：BLACK



★サイズ：約横42cmｘ縦32cmｘマチ10cm



★素材：ナイロン



★容量：約20L



2018-2020と2年ほど使用しました。

引越しに伴い、出品させていただきます。



汚れは清掃致しましたが少々劣化が見受けられます。目立つほどではありません。

載せている写真以外でみたい箇所があればお申し付けください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ SS17

Supreme

Backpack