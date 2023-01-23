『90s GOODENOUGH ユニオンジャック Tシャツ archive【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 10時 10分に出品され05月04日 10時 10分に終了予定です。即決価格は14,625円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☑︎ item



90s初頭ブランド初期の希少なアーカイブアイテム



最初期の、伝説的人気を博したユニオンジャックのブランドロゴがラバーでプリントされています

よく見る復刻ではなく価値あるオリジナル。

貴重な単独フルーツボディ。幻級の激レア

アンダーカバーやアベイシングエイプAPE、裏原好きに是非



☑︎ size 【L】

実寸(平置き)

肩幅cm

袖丈cm

身幅cm

着丈cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい



☑︎ brand

グッドイナフ





☑︎ material







☑︎ color









☑︎ condition【B】

※着色、破れなどなく状態良好です。





S・・・新品未使用/デッドストック

A・・・使用感などもあまり無く比較的綺麗な状態

B・・・使用感はあるが目立ったダメージや汚れが見られない状態(通常の古着の状態)

C・・・使用感がやや強いor部分的に目立ったダメージや汚れがある状態

Ｄ・・・全体的に状態が悪いが使用するには問題はない状態



あくまでも主観での基準になりますがご参照下さい。

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数多くの出品者様の中からご覧頂きありがとうございます。

90s 00s カルチャー・レイヴ・Y2K・ヒップホップなスタイルが大好きで収集してます☺︎



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【#古着TripCo】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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