『業務用/新品】【パナソニック】業務用ミキサー MX-153P【送料無料】【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 10時 12分に出品され04月15日 10時 12分に終了予定です。即決価格は29,713円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ 商品概要 ■

商品番号：bp1-mx-153p

商品名：業務用業務用ミキサー（プラスチックコップタイプ） MX-153P

メーカー：パナソニック

サイズ：幅188×奥行262×高さ512（ｍｍ）

消費電力（約）：295W

質量（約）：4.0kg

ミキサー容量：1800ml

カッターコーティング：ノーマル

電源：100V（50/60Hz）

消費電力：176/190W（50/60Hz）

定格時間：連続（4分間運転、2分間停止の繰り返し）

回転数：9700回/分（1800ml水負荷時）

コード長さ：1.9ｍ

【高性能ジューサー】

このジューサーは、スムージーやジュースを簡単に作ることができる高性能なキッチン家電です。



【使いやすさ】

シンプルなデザインで操作が簡単。食材を入れてボタンを押すだけで、素早く飲み物が完成します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック