『BURBERRY バーバリー ツートン ポケット ロゴ キャンバス ハンドバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 48分に出品され03月27日 22時 48分に終了予定です。即決価格は19,032円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Authentic garanteed】

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【購入者様へのお約束】

当ストアの全ての商品は、複数回の鑑定を実施している正規品でございます。

送料を含めた全額返金保証をお付け致します。+¥2,000にて鑑定証明書を発行させて頂いております。ご希望の際はお申し付け下さい。



【管理コード(弊社使用欄)】



・ブランド

BURBERRY (バーバリー)



・購入場所

古物業者オークション

(鑑定済)



・サイズ

縦 : 27

横 : 23

マチ : 6



・状態ランク

中古 : B



【説明】

N/新品未使用

S/未使用に近い

A/使用感少ない美品

B/使用感はあるが目立つ傷少ない比較的美品

C/使用感、それに伴う傷や汚れの目立つ中古品

D/ダメージの強い中古品

E/ジャンク品扱い



【判定ポイント】

①型崩れ なし



②糸ほつれ/糸切れ なし



③スレ 若干あり



④匂い なし



・特記事項

内側汚れあり、ショルダーなし



・付属品

本体のみ

*保存袋/箱は付属致しません。



・オプション

鑑定書(弊社発行) : ¥2,000

プレゼント梱包 : ¥2,000

*一部お断りする場合がございます、ご購入前にご相談頂けますと幸いです。



・購入に際して

お支払い方法の変更やイメージ違い等、お客様都合のキャンセルは承っておりません。傷/汚れは掲載写真の通りです。中古品にご理解頂きました上でご購入をお願い申し上げます。

カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BURBERRY

バーバリー

ツートン

ポケット

ロゴ

キャンバス

ハンドバッグ