『NIKE AIR JORDAN XXXVIII 38 (GS) 29cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 16時 03分に出品され04月06日 16時 03分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 NIKE AIR JORDAN XXXVIII 38 (GS) 29.0cm



エア ジョーダン 38 GS DZ3499-100 AIR JORDAN 38 GS CELEBRATION エアジョーダン グリーンライトGS バスケットボールシューズ バッシュ 23hojdn





サイズ：GS 29.0cm

状態：新品未使用

付属品：保存箱

購入先：NIKE.com

購入時定価：¥23,100



■プロフィールをご確認の上、ご検討くださいませ。

金額交渉、オファーは受付致しません。商品状態、価格にご納得頂けましたらご検討ください。

不明点がございましたらコメントくださいませ。



メインカラー···ホワイト,レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 29cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

AIR

JORDAN

XXXVIII

38

(GS)

29cm