『WTAPS×VANS オーセンティック 9H オリーブ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 22時 44分に出品され03月10日 22時 44分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 wtaps vans オーセンティック



WTAPS × Vans Vault by OG Authentic LX



wtaps × vans

ダブルタップスとバンズのコラボです。



OG AUTHENTIC LX

サイズ：us9.5（27.5cm）

カラー：オリーブドラブ



新品未使用

素人保管になります。

大切に保管していました。



- ブランド: WTAPS

- モデル: OG Authentic L

- サイズ: 9H

- 色: オリーブ

- 付属品: 取扱説明書



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー···グリーン



コラボブランド名···ダブルタップス



モデル名···オーセンティック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ WTAPS×VANS



オーセンティック

9H

オリーブ