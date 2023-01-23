『Dreamin ネイビー フルジッパー フード付きジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 30分に出品され03月21日 17時 30分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Dreaminは、スタイリッシュでありながら機能的なデザインが特徴のブランドです。このジャケットは、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【素材と快適さ】

軽量で通気性のある素材を使用しており、快適な着心地を提供します。アクティブなシーンでも活躍するアイテムです。



【デザインと機能性】

フルジッパーのデザインにより、着脱が簡単です。フード付きで、風や雨からも守ります。



- ブランド: Dreamin

- 色: ネイビー

- スタイル: フルジッパー

- フード: あり



身幅 40

着丈 90【フード含め】

袖丈 60



新品未使用



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dreamin

ネイビー

フルジッパー

フード付きジャケット