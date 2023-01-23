『snidel ロービングチェックミニスカート BLK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 57分に出品され04月06日 01時 57分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 10/27と28限定でこのお値段です！

snidelのロービングチェックミニスカート、お色はブラック、サイズ1です。今期新作です。

こちらで一回使用のみのお品を譲っていただいたのですが、自分には似合わなかったため、来て下さる方にお譲りいたします。自分では試着のみです。



少しならお値引も可能なので、お気軽にコメントください‎。



検品は致しましたが、素人確認のため見落としがある可能性がございます。ご容赦ください。



カラー···ブラック



柄···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ snidel

ロービングチェックミニスカート

BLK