『KAPTAIN SUNSHINE Photographer Jacket ダイワ【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 03時 25分に出品され04月23日 03時 25分に終了予定です。即決価格は18,411円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23SS KAPTAIN SUNSHINE Photographer Jacket

キャプテンサンシャインのフォトグラファージャケットになります。

昨年ユナイテッドアローズ立川店にて購入いたしました。

先染めしたポリエステルと和紙を限界値・超高密度に交織した、シャンブレークロス。原料ならではの独特な質感に加え、和紙の特性である軽量保湿性なども兼ね備えた機能素材。超撥水加工も施しています。

商品として売り出した数も少ないため、めるかり等の市場でもあまり見かけないレアなジャケットかと思います。雑誌BRUTUSでも取り上げられておりました。

アプレッセやラルフなどのトラウザーのトップスとして着用しておりました。

目立った汚れ等はなく美品になるかと思います。



カラー ネイビー

サイズ36

着丈65

身幅57

袖丈58

肩幅50

素人採寸となります。

定価:¥81,400円



画像の編集、加工など一切せずアップしております。ですが写り具合で実物と色味が多少違う事もあります。購入後のイメージ違いなどの返品や返金はいたしません。

使用感がある品物となりますので、神経質な方や完璧を求める方、古着に理解がない方はご遠慮ください。



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#永久定番 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KAPTAIN

SUNSHINE

Photographer

Jacket

ダイワ