『CASIO EXILIM EX-ZR70 ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 25分に出品され03月02日 23時 25分に終了予定です。即決価格は13,923円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ほぼ使用していないで、閉まってあったものです。本体も傷等ほとんどありません。画面にはフィルムあり。



カシオ: EX-ZR70

付属品は、 USBケーブル、充電器、取扱説明書、ストラップです。

カラーは、 ホワイトになります。



お探しの方はこの機会にご検討宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 未使用に近い