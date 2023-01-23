『yk-26 正絹袋帯 振袖 成人式 お洒落 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 00時 41分に出品され04月09日 00時 41分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
未使用品 小紋 藍色 ちりめん地 おしどり 身丈169cm ゆったりサイズ 正絹
¥ 10400
新品未使用品 博多織 着物 和装 献上柄 帯 未仕立て品 平地 八寸名古屋帯19
¥ 12500
サーモンオレンジ色の着物 鮫小紋 新品未使用 仕付糸付き
¥ 9750
着物リメイク no.67 紬ワンピース
¥ 11000
【極美品】京都染司名門「染の北川」鳥獣戯画 淡いグレー 手描き京友禅 駒織縮緬
¥ 37050
手組み モノトーン 金糸 格子模様 袋帯 着物 102a p
¥ 9295
真綿紬 雪輪に花柄絣 裄66.5 着物 正絹 袷 広衿 RK-2500
¥ 7644
黒留袖フルセット 正絹
¥ 10900
SO-488 袋帯 六通 正絹 組紐 孔雀 銀糸 高級
¥ 10270
訪問着 辻ヶ花 竹 絞り 藤の花 梅 着物 083w d
¥ 10450
【和】15374o 袋帯 六通柄 金駒刺繍 ラメ糸 花植物文様 可愛い 着物
¥ 9360
【1点のみ】長尺 470cm レインボーカラーの袋帯
¥ 12999
高級 袋帯 華やかな花柄
¥ 12999
蘇州、スワトウ刺繍の六通袋帯です。
¥ 12500
美品 総絞り 本振袖 袋帯 襦袢 帯揚げ 帯締め 重ね衿 6点フルセット 薄紫
¥ 58520
Club藤★名古屋帯 源氏香文 カジュアル 縮緬地 九寸名古屋帯 (3348)
¥ 14500
≪美品≫正絹 振袖10点フルセット【370】【150cm~160cmの方用】
¥ 49500
振袖 成人式 美品
¥ 13000
落札価格10374円
432 入札履歴
終了
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