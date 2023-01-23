『yk-26 正絹袋帯 振袖 成人式 お洒落 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 00時 41分に出品され04月09日 00時 41分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚠️初めてお取引の方はご購入・ご質問前に必ずプロフィールのご確認お願い致します。

⚠️値下げ待ち、購入意志のないいいねはお控えください。

⚠️コメントをされた方はこちらからの回答後お返事下さい。スルーはやめて下さい。

⚠️常識の範囲内で金額交渉OKです。コメントで希望金額を提示ください。金額提示がないコメントには回答しません。削除させていただきます。

……………………………………………………………………



中古になりますが非常に使用感の少ない

仕立上りの袋帯です。正絹です。

帯芯無し カラーブラックです。



寸法】長さ約441cm 幅約31cm

多少の誤差はお許し下さい。



検品はしておりますが素人の為見落として

いる箇所があるかも知れません。多少のしみ、

難、糸浮きなどがある事はご理解下さい。



中古品の為畳皺、締跡がございます。



写真は 撮影環境により実物とは差異がでることがあります。



★イメージ違いなどでの返品はご遠慮下さい。



★複数購入していただける場合は同梱させて

いただきますので購入前にコメントお願いします。



★コメントの返信が24時間経ってもない場合はいいね欄で流れて見逃している可能性がありますので、お手数ですが再度お問い合わせください。



《注意》中古品ということをご理解のうえ、写真にてご判断頂ける方、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。

神経質な方や新品 未使用品をお求めの方は、ご購入をお控え下さいますようよろしくお願い致します。



小さく畳んで配送いたしますので

細かい事が気になる方はご遠慮下さい。



他にも多数出品しておりますので、良かったら

ご覧下さい➡️ #aこまち袋帯 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ yk-26

正絹袋帯 振袖 成人式 お洒落 美品