『★ハリックァ★Hariqua★オレンジスファレライトチャーム★k18★【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 17時 53分に出品され03月23日 17時 53分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Orange sphalerite charm /オレンジスファレライト

定価¥46,300



全体(約)１1mm

石のみ(約)5mm

輪っか部分(約)6mm

※素人計りなので多少の誤差はお許し下さい。

(;´д｀)

画像1～10は朝、画像11～16は夜に

室内で撮りました。



去年、Hariqua様で購入しましたが

着ける機会がないので出品します。

未使用品です。



※巾着無し

※箱あり(画像のグレーの箱になります。)



画像を良く観て納得の上

ご購入お願いします。



※細かい事が気になる神経質の方の購入は

トラブルの元になります。

ご購入はご遠慮下さい。



プロフ確認お願いしますm(__)m



カラー...オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ★ハリックァ★Hariqua★オレンジスファレライトチャーム★k18★