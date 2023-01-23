『PORTER トートバッグ タンカー TANKER ダッフルバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 48分に出品され04月03日 05時 48分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#ひいちゃん古着



◾︎商品名



PORTER トートバッグ タンカー TANKERブラック ナイロン



ダッフルバッグ DUFFLE BAG

軽量 肩掛け 街歩き ショッピング

タウンユース ユニセックス 男女兼用 メンズ レディース



◾︎サイズ



縦···32cm

横···43cm

マチ···12.5cm



◾︎カラー

ブラック



◾︎

状態

写真の12枚目のナイロンの境目が少し剥がれています。他は美品だと思います。ビジネス用にも使って頂けます。



【ポケット】

内側:着脱可能ビニールポケット×1

マジックテープ×1



外側:前面ポケット3分割

側面フラップ付き×2



定価30800円

◾︎素材

ナイロン



◾︎ 素人採寸の為若干のズレはお許し下さい。

自宅保存なので神経質な方は御遠慮下さい。

小さく畳んでの発送となります。



◾︎ ご質問、お値引交渉などお気軽にコメント下さい。

(お値引交渉は金額をご提示頂けますと幸いです。)



※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ



※商品画像はすべて現物です。光の加減などにより、実物と多少色合いが違って写る場合もありますのでご了承ください。



出品商品は、ホームクリーニングして、自宅保管しておりますが、古着特有の匂いがする商品もありますので、ご理解の上でご検討して下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

トートバッグ

タンカー

TANKER

ダッフルバッグ