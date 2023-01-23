『dunhill ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 06時 58分に出品され04月19日 06時 58分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダンヒル ショルダーバッグ ブラック オールレザー フラップ



○状態



目立つような傷や汚れなどはございません。

長期保管品ですので、細かな小傷や薄汚れなどはご理解ください。





写真にてご確認の上ご不明な点はお問合せ下さい。





ブラック

レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ dunhill

ショルダーバッグ